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صور.. ولي عهد السعودية يشهد انطلاق "فورمولا إي" الدرعية للسيارات

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الرياض – مباشر: شهد الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية ، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية.

وتقام البطولة في دورتها الثانية بالمملكة في مدينة الدرعية التاريخية، وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

وتستضيف السعودية تنظيم منافسات الدورة الثانية من سباق فورملا إي الدرعية، الذي ينطلق اليوم الجمعة في الدرعية التاريخية، ويمثل الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي يبدأ بهذا السباق.

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