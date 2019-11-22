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السعودية تجري تعديلات على تسوية المخالفات باللائحة التنفيذية لنظام العمل

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السعودية تجري تعديلات على تسوية المخالفات باللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودية تجري تعديلات على تسوية المخالفات باللائحة التنفيذية لنظام العمل

الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية -أم القرى- قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، بشأن إقرار تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وتضمن البند الأول من القرار، حذف الفقرة الثالثة من البند السابع من المادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم "70273" في ديسمبر /كانون الأول 2018.

وأفاد البند الثاني من القرار، بتعديل الفقرة الأولى من البند الثامن من المادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم "70273".

وأوضح ذات البند، أن الفقرة الأولى ستكون: "أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه، على أن يتم البت في طلب التسوية من قبل الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب".

وأشار البند الثالث إلى تعديل الفقرة الخامسة من البند الثامن من المادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بذات القرار الوزاري لتكون: "على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتبرت التسوية ملغاة".

ونوه البند الرابع إلى إلغاء قرار الوزير كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني ويسري العمل به من تاريخ نشره.

وشدد القرار على نائب الوزير لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

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