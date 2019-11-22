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الكونغرس الأمريكي يطالب غوتيريش بجهد دولي ضد حزب الله

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الكونغرس الأمريكي يطالب غوتيريش بجهد دولي ضد حزب الله الكونغرس الأمريكي يطالب غوتيريش بجهد دولي ضد حزب الله

جي بي سي نيوز:- طالب الكونغرس الأمريكي الأمين العام للأمم المتحدة بـ"جهد دولي"، ضد حزب الله اللبناني.

جاء ذلك في رسالة من الكونغرس، الأربعاء، وقّعها 240 عضوا (من أصل 535) من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، ومن مجلسي النواب والشيوخ ، وفق "عربي 21" .

وحثّت الرسالة على بذل جهد دولي للدفاع عن إسرائيل، والحد من نفوذ حزب الله، وتعزيز قدرات المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" بوست عن النائبة الديمقراطية، إيلين لوريا، التي قادت الحشد في الكونغرس لصياغة الرسالة الجماعية، أن "الأسماء الواردة في الرسالة، تظهر الدعم القوي مِن جانب الحزبين لحماية حليفتنا إسرائيل من حزب الله والأنشطة السامة لإيران".

وحذرت من أن "الوضع سيكون على المحك إذا تمكن حزب الله من جمع أسلحة بحرية".

وأكدت "لوريا" أنها ستواصل "القتال لضمان استمرار وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل".

جي بي سي نيوز

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