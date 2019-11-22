رئيس الصين: نريد التوصل لصفقة لكن لا نخشى الحرب التجارية

مباشر: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين ترغب في التوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة لكنها لا تخشى العودة مجدداً للإجراءات الانتقامية.

وقال شي جين بينغ في تعليقات لوفد أعمال أمريكي زائر، اليوم الجمعة، إن الصين تتبنى موفقاً إيجابياً حيال المحادثات التجارية، نقلاً عن "أسوشيتيد برس".

وأضاف الرئيس الصيني: "كما نقول دائماً، نحن لا نريد أن نبدأ الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها".

وتابع: "عند الضرورة سنحارب مجدداً لكننا نعمل بنشاط في مسعى لتجنب حرب تجارية".

وكان الوفد الأمريكي يتواجد في بكين هذا الأسبوع من أجل المشاركة في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، ويضم وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر ووزير الخزانة السابق هانك بولسون والممثل التجاري السابق للولايات المتحدة مايك فرومان وغيرهم من كبار الشخصيات.

وكرر شي جين بينع خلال الاجتماع مع الوفد الأمريكي الموقف الصيني بأن الصفقة التجارية تتطلب المساواة والاحترام المتبادل، قائلاً: "نحن نريد العمل على المرحلة الأولى من الاتفاقية على أساس المساواة والاحترام المتبادل".