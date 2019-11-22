ولي عهد البحرين يصل الرياض لحضور سباق "فورميلا اي" الدرعية

الرياض – مباشر: وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في مملكة البحرين، إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المسعودية، ومندوب من المراسم الملكية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتستضيف السعودية تنظيم منافسات الدورة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية، الذي ينطلق اليوم الجمعة في الدرعية التاريخية، ويمثل الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي يبدأ بهذا السباق.

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