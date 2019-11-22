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تراجع النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016

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تراجع النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016 تراجع النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016

مباشر: انكمش النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة مسجلاً أدنى مستوى منذ منتصف عام 2016 بالتقديرات الأولية عن الشهر الجاري، مع الأثار السلبية للانتخابات العامة والبريكست على الطلب المحلي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة سجل 48.3 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وهو أدنى مستوى في شهرين مقابل 49.6 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر أوروبي سوف يسجل 48.8 نقطة خلال الشهر الحالي.

وعلى صعيد أداء القطاع الخدمي، فسجل أدنى مستوى في نحو 40 شهراً عند 48.6 نقطة في الشهر الجاري مقابل 50 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يتحسن النشاط الخدمي في بريطانيا إلى 50.1 نقطة هذا الشهر.

أما بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات المركب والذي يضم أداء القطاعين الخدمي والصناعي معاً فسجل 48.5 نقطة خلال هذا الشهر مقابل 50 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة النشاط الاقتصادي في بريطانيا تلك هي الأدنى منذ يوليو/تموز عام 2016.

وتفصل القراءة 50 نقطة بين التوسع في النشاط وانكماشه، حيث أن أيّ قراءة أعلى هذا الحد الفاصل تعني مزيداً من التوسع والعكس يشير إلى الانكماش.

وبحسب البيانات، فإن الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص تراجعت للشهر الرابع حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعكس التدهور في الإنتاج.

وبحلول الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة ليسجل 1.2882 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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