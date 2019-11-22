قطاع الخدمات يعرقل تعافي النشاط الاقتصادي في ألمانيا

مباشر: تراجع النشاط الخدمي في ألمانيا إلى أدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة أعوام خلال الشهر الجاري، الأمر الذي ساهم في بقاء النشاط الاقتصادي ككل بأكبر اقتصادي أوروبي داخل منطقة الانكماش.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة الأبحاث "ماركت"، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا ارتفع إلى 43.8 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 42.1 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي الألماني سوف يرتفع إلى 42.9 نقطة هذا الشهر.

وتعد هذه القراءة هي الأعلى في نحو 5 أشهر لكنها لاتزال دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في أكبر اقتصاد أوروبي، فسجل 51.3 نقطة خلال الشهر الجاري ليكون عند أدنى مستوى في 38 شهراً، ومقارنة مع 51.6 نقطة السمجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يصعد القطاع الخدمي إلى 52 نقطة خلال الشهر الجاري.

وعلى صعيد أداء المؤشر المركب والذي يشمل أداء قطاعي الصناعة والخدمات معاً، فسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 49.2 نقطة مقابل 48.9 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وتشير البيانات إلى الضعف المستدام في نشاط الشركات الألمانية مع حقيقة أن إجمالي الطلبيات الجديدة سجل الهبوط الشهري الخامس على التوالي.

وفي بيانات منفصلة، سجل اقتصاد ألمانيا نمواً بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي بالقراءة النهائية وهو ما يتوافق مع التقديرات الأولية، لتتجنب البلاد الدخول في ركود.

وبحلول الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1062 دولار.