استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع تطورات تجارية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتستبعد غرفة التجارة الأمريكية إبرام الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل الموعد النهائي للتعريفات المرتقبة من جانب واشنطن على بكين في منتصف الشهر المقبل.

في حين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إن بكين ترغب في التوصل لصفقة مع واشنطن وقد كانت تحاول تجنب الحرب التجارية لكنها لا تخشى اتخاذ إجراءات انتقامية عند الضرورة.

وفي سياق آخر، ترى رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي تتزايد مع الإشارة إلى محدودية قدرة البنك المركزي على الاستجابة.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم كما من المقرر إعلان بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة ليسجل اليورو 1.1061 دولار.

في حين تراجع الدولار بشكل هامشي أمام الين الياباني 0.09 بالمائة مسجلاً 108.53 ين، في حين صعد مقابل العملة البريطانية بنسبة 0.3 بالمائة ليهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.2874 دولار.

وشهدت الورقة الأمريكية زيادة أمام العملة السويسرية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 0.9940 فرنك.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.011.