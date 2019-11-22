نشاط الخدمات في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى بـ10 أشهر

مباشر: تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 10 أشهر خلال الشهر الجاري، مع تحسن طفيف في القطاع الصناعي وإن كان لا يزال داخل نطاق الانكماش.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو تراجع إلى 51.5 نقطة بالقراءة الأولية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 52.2 نقطة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نشاط الخدمات في منطقة اليورو سوف يسجل 52.4 نقطة في الشهر الحالي.

ورغم أن قراءة القطاع الخدمي بالشهر الماضي كانت الأدنى في نحو 10 أشهر لكنها لا تزال أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة.

وفيما يتعلق بأداء القطاع الصناعي، فإن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 46.6 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 45.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

ويعتبر النشاط الصناعي بذلك عند أعلى مستوى في 3 أشهر لكنه لا يزال داخل منطقة الانكماش كما أنه تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سوف يرتفع إلى 46.4 نقطة.

وبالنسبة للمؤشر المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، فسجل أدنى مستوى في شهرين عند 50.3 نقطة مقابل 50.6 نقطة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وبحسب المسح، فإن هناط إشارات حول انتقال التراجع الحالي في أداء القطاع الصناعي إلى قطاع الخدمات.

وتراجعت وتيرة نمو معدل التوظيف إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، وسط اتخاذ الشركات بشكل متزايد نهج حذر في عمليات التعيين، وفقاً للبيانات.

كما أن ضغوط الأسعار قلت حدتها، لتكون عند أدنى مستوياتها فيما يزيد عن ثلاثة أعوام.

ويأتي أداء القطاع الخدمي الذي يقف عند أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني الماضي بفعل أداء تدفق الأعمال الجديدة والتي أظهرت ثالث أدنى زيادة في حوالي 5 أعوام.

وبحلول الساعة 10:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 1.1062 دولار.