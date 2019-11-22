خام نايمكس يتراجع وسط ترقب التطورات التجارية

مباشر: تراجع خام نايمكس الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع القلق بشأن الطلب العالمي على الخام وسط استمرار الشكوك التجارية حول الصفقة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين.

ولا تزال حالة من عدم اليقين بشأن صفقة جزئية بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين حول العالم محل اهتمام الجميع وسط مخاوف بعدم توقيعها في العام الجاري وفي ظل اقتراب الموعد النهائي لجولة جديدة من التعريفات الأمريكية منتصف الشهر المقبل.

وعلى صعيد الأسبوع، فإن مخزونات النفط الأمريكية شهدت زيادة فيما استقر إنتاج الولايات المتحدة من الخام في الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي مرتفع.

وينتظر المستثمرون الإفصاح في وقت لاحق من اليوم عن بيانات نشاط التنقيب الأمريكي عن النفط خلال الأسبوع الجاري.

وكانت أسعار النفط تلقت الدعم في جلسة أمس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما أفاد تقرير نشرته وكالة رويترز بأن منظمة أوبك وحلفائها من المرجح أن يقوموا بتمديد اتفاقية كبح الإمدادات حتى منتصف عام 2020.

وبحلول الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني عند مستوى 63.96 دولار للبرميل.

وخلال تلك الفترة، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 58.41 دولار للبرميل.