أخبار عاجلة

ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لقرار الجنائية -
حماس: سنتعاون مع محكمة الجنايات الدولية -
وبكرة أحلى| اللقاء الكامل مع د. أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر -
أجواء ما قبل مباراة المصري وبيراميدز -
شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
السفيرة عزيزة- لغتنا الجميلة.. مبادرة لتوعية الطلبة والحفاظ على هوية اللغة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الكويت والسعودية تبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

Google+ Print
الكويت والسعودية تبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين الكويت والسعودية تبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

 

الریاض – مباشر: بحث وزیر التجارة والصناعة ووزیر الدولة لشؤون الخدمات الكویتي خالد الروضان مع وزیر التجارة والاستثمار وزیر الشؤون البلدیة والقرویة المكلف السعودي الدكتور ماجد القصبي أمس الخمیس زیادة التبادل التجاري بین البلدین.

وأفادت وزارة التجارة الكويتية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه جرى خلال اللقاء بحث تطویر الفرص الاستثماریة وتسھیل إجراءات الصادرات والواردات بین البلدین إضافة إلى بحث ومناقشة الموضوعات ذات الاھتمام المشترك.

 ونوه الوزیر القصبي بالعلاقات التنمویة والاقتصادیة التي تربط السعودیة والكویت.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودولة الكويت مليارين وخمس ملايين جولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

ترشيحات

الزكاة السعودية تضبط 900ألف سلعة مخالفة لقرار الأختام الضريبية

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 64.18 دولار

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر