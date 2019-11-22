الكويت والسعودية تبحثان زيادة التبادل التجاري بين البلدين

الریاض – مباشر: بحث وزیر التجارة والصناعة ووزیر الدولة لشؤون الخدمات الكویتي خالد الروضان مع وزیر التجارة والاستثمار وزیر الشؤون البلدیة والقرویة المكلف السعودي الدكتور ماجد القصبي أمس الخمیس زیادة التبادل التجاري بین البلدین.

وأفادت وزارة التجارة الكويتية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه جرى خلال اللقاء بحث تطویر الفرص الاستثماریة وتسھیل إجراءات الصادرات والواردات بین البلدین إضافة إلى بحث ومناقشة الموضوعات ذات الاھتمام المشترك.

ونوه الوزیر القصبي بالعلاقات التنمویة والاقتصادیة التي تربط السعودیة والكویت.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودولة الكويت مليارين وخمس ملايين جولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

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