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يلين: احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي تتزايد

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يلين: احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي تتزايد يلين: احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي تتزايد

مباشر: ترى رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أن عدم المساواة الواضح في الثروة والذي تراكم لعقود يُشكل تهديداً رئيسياً على الولايات المتحدة.

وقالت الرئيس السابقة للبنك المركزي في منتدى الأعمال العالمي، أمس الخميس، إن حرب التعريفات بين الولايات المتحدة والصين ذات تأثير ضار على الشركات والمستهلكين من خلال زيادة الأسعار بالإضافة لحالة عامة من عدم اليقين.

وفي حين أن رئيس المركزي الأمريكي في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018، لا ترى أن هناك ركوداً اقتصادياً يلوح في الأفق لكنها لاحظت كذلك أن المخاطر تتراكم.

وقالت يلين: "أراهن أنه لن يكون هناك ركوداً اقتصادياً بالولايات المتحدة في العام المقبل، لكن يجب أن أقول أن احتمالات الركود أعلى من الطبيعي".

وتابعت: "مع خفض معدل الفائدة ثلاث مرات هذا العام يظل لا يوجد مجالاً أمام الفيدرالي يمكنه من الاستجابه حال حدوث ركود اقتصادي، وبالتالي هناك سبب وجيه للقلق".

وذكرت يلين أن هذه التعريفات بمثابة ضرائب على المستهلكين والشركات الأمريكية، موضحة أنها تجعل القيام بأعمال أكثر صعوبة وأكثر تكلفة كما لا يمكن التحكم بالتكاليف وبالتالي يشهد المستهلكين زيادة في الأسعار.

مباشر (اقتصاد)

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