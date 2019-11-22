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غرفة التجارة الأمريكية:الصفقة التجارية قد لا توقع قبل 15 ديسمبر

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غرفة التجارة الأمريكية:الصفقة التجارية قد لا توقع قبل 15 ديسمبر غرفة التجارة الأمريكية:الصفقة التجارية قد لا توقع قبل 15 ديسمبر

مباشر: يرى أحد كبار المسؤوليين التنفيذيين في غرفة التجارة الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين قد لا يستطيعان إبرام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قبل الموعد النهائي للتعريفات القادمة في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية "ميرون بريليانت" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن بعض الحماسة حيال الصفقة التجارية قد تبددت بعد زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه لواشنطن في أكتوبر/تشرين الأول.

وتابع "بريليانت": "لقد أوضحت إلى ليو خه أنه سيتعين على الصين تقديم المزيد على طاولة المفاوضات في الحزمة النهائية من الصفقة".

وأوضح أن هذه هي المرة السادسة التي يجلس فيها مع ليو خه في غضون عامين، قائلاً: "ما أبلغته به كان لا تتجاوز الحدود، فإذا كانت الصين ترغب بشدة في إسقاط التعريفات فإن الوضع كذلك بالنسبة لمجتمع الأعمال الأمريكي".

وأضاف أن التعريفات الجمركية أثرت على المستهلكين وتجار التجزئة والمصنعين والمزارعين على حد سواء.

وتابع: "لكننا لا نعتقد أن كافة التعريفات سيتم إسقاطها بعد المرحلة الأولى".

ومن شأن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية أن تكون خطوة لتهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وفي حالة عدم توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي للتعريفات الأمريكية المخطط فرضها ستدخل حيز التنفيذ يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

مباشر (اقتصاد)

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