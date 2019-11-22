الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية وبالتزامن مع انتظار خطاب رئيس المركزي الأوروبي الجديد.

وينصب تركيز المستثمرون على تطورات الأمور التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، وسط ترقب توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وفي حين من المستبعد توقيع الاتفاق التجاري الجزئي في أيّ وقت من هذا العام لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بزيادة التعريفات ما لم يتم التوقيع.

وفي الوقت نفسه أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجانب الصيني وجه دعوة لنظيره الأمريكي من أجل عقد محادثات تجارية وجهاً لوجه في بكين الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تلقي الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" خطاباً في وقت لاحق من اليوم.

وكان محضر المركزي الأوروبي عن اجتماعه الأخير ودع حقبة ماريو دراجي وحث على الالتفاف حول هدف البنك المتعلق بالتضخم.

ويترقب المستثمرون الإفصاح اليوم عن بيانات النشاط الصناعي والخدمي في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو ككل وكذلك أرقام النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة.

وبحلول الساعة 8:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 404.5 نقطة.

كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بأكثر من 0.8 بالمائة مسجلاً 7300.2 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة ليرتفع إلى 13208.7 نقطة.

في حين شهد المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بنحو 0.5 بالمائة ليسصل إلى 5910.5 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.1070 دولار.