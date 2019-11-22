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الجهاد الإسلامي تؤكد وقوفها الكامل مع سوريا وتدين الغارات الإسرائيلية عليها

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الجهاد الإسلامي تؤكد وقوفها الكامل مع سوريا وتدين الغارات الإسرائيلية عليها الجهاد الإسلامي تؤكد وقوفها الكامل مع سوريا وتدين الغارات الإسرائيلية عليها

جي بي سي نيوز :- دانت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية الغارات الإسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق، مؤكدة وقوفها الكامل مع سوريا في مواجهة "العدوان الغاشم".

وجاء في بيان للحركة اليوم: "يواصل الكيان الصهيوني عدوانه وجرائمه ضد العرب والمسلمين، وفي تصعيد لهذا العدوان شنت طائرات العدو غارات جوية استهدفت سوريا الشقيقة .. تدين حركة الجهاد الإسلامي العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا، وتؤكد وقوفها الكامل مع سوريا في مواجهة هذا العدوان وحقها في التصدي له والدفاع عن أرضها وشعبها".

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت ليلة الثلاثاء على الأربعاء للصواريخ الإسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق ودمرت معظمها، وسط أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين السوريين.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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