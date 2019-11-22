الزكاة السعودية تضبط 900ألف سلعة مخالفة لقرار الأختام الضريبية

الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، أنه بعد أيام من تطبيق قرار منع تداول وبيع منتجات السجائر بدون أختام ضريبية، تمكنت الفرق الميدانية من ضبط أكثر من 900 ألف سلعة مخالفة.

وأضافت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان المضبوطات تم التحفظ عليها من خلال 1200 زيارة للمحلات ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة.

ونشرت الهيئة تفاصيل المضبوطات والحملات التفتيشية على النحو التالي:

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