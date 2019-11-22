ارتفاع الذهب عالمياً وسط شكوك بشأن الصفقة التجارية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع شكوك حول الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وما إذا كان سيتم توقعيها هذا العام من عدمه.

ويتصدر الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم المشهد في الآونة الحالية وسط تكهنات متزايدة حول موعد توقيع الصفقة التجارية الجزئية والتي تم التوصل لها في بداية الشهر الماضي.

ويعتقد أن وفد التجارة الأمريكي تلقى دعوة من الجانب الصيني لعقد محادثات في بكين في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، وفقاً لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر لم تفصح عن هويتها.

وعلى صعيد آخر، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يوقف وتيرة خفض الفائدة بالنظر للوضع الاقتصادي بحسب ما أظهره محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير والذي شهد خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

وبالنظر للأرقام الاقتصادية، فإن المستثمرين ينتظرون إعلان بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة بالإضافة لثقة المستهلكين الأمريكيين في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.10 دولار ليصل إلى 1467.70 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس في نفس التوقيت بنحو 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.03 دولار ليسجل 1467.44 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 97.914.