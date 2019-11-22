صفقة اليوم.. احترف إدارة المشاريع والجودة مع خصم 98%

الحزمة التدريبية لإدارة المشاريع والجودة The Premium 2020 Project & Quality Management Certification Bundle.

عدد الدورات: 11.

عدد الدروس: 2738.

المدة: 120 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف جميع المهارات التي تحتاجها لتعلم إدارة المشاريع ابتداءً من منهجيات Agile Scrum، وLean، وSix Sigma وحتى التأهل لاجتياز اختبارات شهادات الأمن الإلكتروني CISSP لتصبح بذلك محترفًا معتمدًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر.

تتضمن الحزمة أيضًا تركيزًا تفصيليًا على Minitab، وهي أداة إحصائية تستخدمها العديد من الشركات لتحديد الاتجاهات وتطوير الحلول. وهي أداة مهمة لأي شخص يتطلع إلى التقدم في أي شركة، حيث تساعده على تحسين مهاراته التحليلية والاستشارية.

كذلك التدريب لاجتياز اختبارات شهادات: الحزام الأصفر Yellow Belt، والحزام الأخضر Green Belt الرسمية التي تعبر عن مستوى الخبرة في منهجية Six Sigma.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2699 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 45.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعد مجال إدارة المشاريع أحد أكثر المجالات ربحًا وإثارةً للاهتمام، حيث إن الشركات الكبيرة والصغيرة دائمًا ما تبحث عن مدراء موهوبين ومدربين يمكنهم إلهام وتحفيز فرق العمل وتحقيق الأهداف، كما أنهم يدفعون رواتب مجزية لهم مقابل خدماتهم الاحترافية.

يمكنك تطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The Premium 2020 Project & Quality Management Certification Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 120 ساعة من المحتوى التعليمي.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 11 دورة تدريبية، 2738 درسًا، وأكثر من 120 ساعة من المحتوى لمساعدتك في احتراف مجال إدارة المشاريع والجودة، بالإضافة إلى التأهل لاجتياز اختبارات IASSC الرسمية لأحزمة منهجية Six Sigma، واختبارات شهادة PMP الخاصة بإدارة المشاريع الرسمية من معهد PMI.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2699 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 45.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على احتراف جميع المهارات التي تحتاجها لتعلم إدارة المشاريع ابتداءً من منهجيات Agile Scrum، وLean، وSix Sigma وحتى التأهل لاجتياز اختبارات شهادات الأمن الإلكتروني CISSP لتصبح بذلك محترفًا معتمدًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر.

تتضمن الحزمة أيضًا تركيزًا تفصيليًا على Minitab، وهي أداة إحصائية تستخدمها العديد من الشركات لتحديد الاتجاهات وتطوير الحلول. وهي أداة مهمة لأي شخص يتطلع إلى التقدم في أي شركة، حيث تساعده على تحسين مهاراته التحليلية والاستشارية.

بالإضافة إلى التدريب لاجتياز اختبارات شهادات: الحزام الأصفر Yellow Belt، والحزام الأخضر Green Belt الرسمية التي تعبر عن مستوى الخبرة في منهجية Six Sigma.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Scrum Certification Prep + Scrum Master + Agile Scrum Training

Project Management Professional (PMP) 6th Edition Training

Project Management Certification Course

Certified Information Systems Security Professional

Scrum Master

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Prep

Project Management Professional (PMP)® Exam Prep: 6th Edition

Risk Management Professional (RMP) Exam Prep

The Ultimate Six Sigma Yellow Belt with Minitab Proficiency

Six Sigma Green Belt Masterclass: Expertise on Minitab

Deeply Practical Project Management

الحصول على الصفقة: من هنا.