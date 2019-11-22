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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية الأسهم اليابانية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكنها فشلت في تحقيق المكاسب على صعيد جلسات الأسبوع الجاري.

ويأتي الصعود في الأسواق المالية اليابانية وسط تفاؤل حذر بشأن المحادثات التجارية، حيث أن الجانب الصيني أعلن بالأمس أن التكهنات والشائعات الخارجية بشأن الصفقة المرتقبة غير دقيقة.

وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الصين قد دعت كبار مفاوضي التجارة الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات وجهاً لوجه في بكين، على أمل أن تحدث يوم الخميس القادم.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 23112.9 نقطة.

لكن على صعيد جلسات الأسبوع الجاري والتي تنتهي اليوم، سجل المؤشر الياباني خسائر بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 190 نقطة تقريباً، لتكون أكبر خسائر من حيث النسبة المئوية منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس"، فشهد زيادة تتجاوز 0.1 بالمائة عند الإغلاق ليصل إلى 1691.3 نقطة.

وبحلول الساعة 7:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند 108.59 ين.

مباشر (اقتصاد)

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