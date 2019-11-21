محدث.. الأسهم الأمريكية تتراجع بالختام للجلسة الثالثة

مباشر: خيم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع مراقبة المستثمرين للتطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكان سهما "بروكتر آند جامبل" و"بوينج" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز" حيث تراجع كل منهما بأكثر من 1 بالمائة.

وكشف تقرير صحفي أن الصين دعت مفاوضي التجارة في الولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المفاوضات في بكين وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالصفقة التجارية.

وذكرت الصين اليوم أن التكهنات بشأن المحادثات التجارية غير دقيقة، مؤكدةً على وجود تواصل وثيق بين الطرفين.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت بالأمس أنه من المحتمل تأجيل التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية حتى العام المقبل.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم استقرار طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 5 أشهر، في حين ارتفع النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأكثر من المتوقع خلال الشهر الجاري.

فيما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة لكن بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 27766.2 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.2 بالمائة إلى 3103.5 نقطة، وانخفض "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 8506.2 نقطة.

وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 98.001.