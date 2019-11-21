"أرامكو" تتصدر نشرة أخبار "مباشر" عن مصر ودول الخليج العربي..الخميس

مباشر: شهدت مصر ودول الخليج العربي عدد من الأحداث الاقتصادية الهامة، على مدار اليوم الخميس، أبرزها إعلان مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية عن نتائج أول 5 أيام من الطرح الأولي لعملاق النفط، فضلاً عن إقرار مجلس الوزراء المصري خطة دعم الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.

وفي مصر

أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى دراسة أوروبية صدرت في عام 2018 توقعت نشوب نزاعات دولية على المياه.

وتابع المركز، أن النزاعات الدولية المتوقعة ستكون حول نهر النيل، نهر كولورادو، نهر الجانج، نهر السند، ونهر دجلة.

واختارت الأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

واستعرض "مباشر" قبيل إطلاقه بساعات أبرز 8 معلومات حول القمر الصناعي المصري "طيبة 1".

و كشفت بيانات رسمية، قبول مصر نحو 9.77 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة آجال 182 و364 يوماً خلال طرح عقد اليوم الخميس، بأقل من المطلوب بيعه بقيمة 9.48 مليار جنيه حيث كانت تستهدف بيع 19.25 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة السياحة المصرية، عن موعد بدء شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة للعام الهجري الحالي -والبالغ عددها 1833شركة- في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على بوابة العمرة المصرية .

وذكرت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس)، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بصمة للاستشارات بجمهورية مصر العربية؛ بغرض دراسة فرصة الاستحواذ على 75 بالمائة من الشركة المصرية.

وذكر رئيس التمثيل التجاري المصري، أن حجم التبادل التجاري مع إسبانيا ارتفع لـ2.6 مليار يورو بعام 2018.

وفي السعودية

قالت سامبا كابيتال-مدير اكتتاب أرامكو- في بيان، أن القيمة الإجمالية لـ5 أيام الأولى من اكتتاب أرامكو السعودية بلغت 72.99 مليار ريال.

ونوهت سامبا كابيتال، إلى أن القيمة الإجمالية لاكتتاب شريحة المؤسسات بلغت 58.39 مليار ريال، بعدد أسهم 1.82 مليار سهم.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الـ5 أيام الأولى من الطرح 1.82 مليون مكتتب، بعدد أسهم 456.076 مليون سهم، بقيمة إجمالية 14.59 مليار ريال.

وكشفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية- مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية- عن تشكيل شريحة المؤسسات المكتتبة في طرح عملاق النفط السعودي.

ورصدت "مباشر"، نسب تغطية الأفراد والمؤسسات بطرح أرامكو خلال 5 أيام.

أشارت أرامكو السعودية على أبرز التساؤلات بشأن الاكتتاب العام للأفراد، والذي بدأ الأحد الماضي، و أكدت "ساما"، على البنوك والمصارف استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة "مدى".

ورصد "مباشر" حجم تعويضات المشتغلين (السعوديين وغير السعوديين) في منشآت القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، والذي ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة وصلت إلى 27.5 بالمائة على أساس سنوي.

وكشف مجلس الغرف السعودية، عن اختيار رئيس جديد لمجلس الأعمال السعودي المصري.

وأكد رئيس جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويرينيّ، حرص السعودية على استقرار العراق وازدهاره.

وقررت الهيئة العامة للموانئ بالسعودية "موانئ"، استثناء مشغلي سفن الحاويات التي ترفع العلم الأجنبي من اشتراطات النقل الساحلي بين الموانئ السعودية لمدة عامين.

وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع الأرباح المجمعة لشركات قطاع التأمين المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، بدعم مباشر من الشركات الكبرى.

وفي الإمارات

بين رصد لـ"مباشر" الصفقات الخليجية خلال أيام معرض دبي للطيران الذي امتدت فعالياته خلال 5 أيام متواصلة، حيث كان أبرزها من نصيب 7 شركات خليجية

وسجلت القوات المسلحة الإماراتية، صفقات بقيمة 18.02 مليار درهم خلال معرض دبي للطيران الذي يدخل اليوم الخميس يومه الخامس والأخير من نسخته لعام 2019.

وبلغ إجمالي عقود شركة سند لتقنيات الطيران منذ بداية العام 2019 حتى مشاركتها في "معرض دبي الدولي للطيران 2019" قيمة قدرها 24.5 مليار درهم.

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع أكثر من 4.8 مليار درهم.

عقد سفراء دول المجلس في جمهورية الفلبين، اجتماعاً، بمشاركة أعضاء اللجنة الخليجية المركزية لفحص الوافدين والأمانة العامة ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع ناقش أبعاد توقف الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين من العمل في الفلبين، والتأكيد على أهمية دور سفارات دول المجلس في تفعيل البرنامج.

ووقعت شركة بيانات اتفاقية مع شركة "كولينز ايروسبيس" العاملة في قطاع الفضاء والدفاع، لتطوير منظومات دفاع جوي بمشاركة إماراتية.

وفي الكويت

واقترحت دولة الهند إقامة منتدى اقتصادي مشترك في نیودلھي خلال الفترة القادمة.

وطرح نائب رئیس الھند، ام. فینكایا نایدو، اليوم الخميس، فكرة الدعوة لمنتدى اقتصادي في العاصمة نیودلھي یجمع ممثلي القطاع الخاص في الكویت والھند وغرف التحارة والصناعة في كلا البلدین.

وحذر النائب أحمد الفضل، في بيان لمجلس الأمة الكويتي، من أن غياب الحلول العملية والتي ستزيد مشكلة البطالة والتوظيف تعقيدًا خلال فترة قصيرة، متوقعًا أن تنفجر المشكلة خلال 5 سنوات.

وكشف نائب بمجلس الأمة الكويتي عن وجود تعديلات تشريعية ستقدم بصفة الاستعجال على قانون جهاز حماية المنافسة بما يعطي الجهاز القدرة على تطبيق عقوبات فورية.