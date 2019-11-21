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منظمة التجارة العالمية تحذر من المستويات المرتفعة للحواجز التجارية

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منظمة التجارة العالمية تحذر من المستويات المرتفعة للحواجز التجارية منظمة التجارة العالمية تحذر من المستويات المرتفعة للحواجز التجارية

مباشر: حذرت منظمة التجارة العالمية من وصول الحواجز التجارية التي وضعتها دول مجموعة العشرين إلى مستويات مرتفعة تاريخياً، مشيرةً إلى التأثير السلبي لذلك على النمو الاقتصادي العالمي.

وأضافت منظمة التجارة في تقرير صادر اليوم الخميس إن اقتصادات مجموعة العشرين فرضت 28 حاجزاً جديداً في الفترة بين منتصف مايو/أيار الماضي إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، تغطي تجارة تقدر بنحو 460.4 مليار دولار.

وأوضحت المنظمة أن هذه القيود المفروضة تتجاوز مثيلتها في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى مايو/أيار الماضي بنسبة 37 بالمائة حيث ارتفع حجم التجارة العالمية الذي تغطيه هذه التدابير بشكل كبير.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية "روبرت أزيفيدو": "للمستويات المرتفعة تاريخياً من التدابير المقيدة للتجارة تأثير واضح على النمو وإيجاد فرص العمل والقوة الشرائية في جميع أنحاء العالم.

وتابع "أزيفيدو": "نحن بحاجة إلى رؤية قيادة قوية من اقتصادات مجموعة العشرين إذا كنا نريد تجنب زيادة عدم اليقين، وانخفاض الاستثمار وحتى ضعف نمو التجارة".

وخفضت منظمة التجارة توقعاتها لنمو تجارة السلع في 2019 إلى 1.2 بالمائة ، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية وأقل من التقديرات السابقة البالغة 2.6 بالمائة.

وأكدت المنظمة أن القيود الجديدة وزيادة التوترات التجارية يؤديان إلى ارتفاع حالة عدم اليقين ومن ثم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت الولايات المتحدة زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى مستوى 25 بالمائة من 10 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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