نسب تغطية الأفراد والمؤسسات بطرح أرامكو خلال 5 أيام

الرياض - مباشر: كشفت سامبا كابيتال المالية عن حصيلة الاكتتاب الأولي في 3 مليارات سهم لعملاق النفط السعودي أرامكو، خلال الـ5 أيام الأولى من عملية الاكتتاب.

ووفقا لحسابات "مباشر"، التي تستند على بيانات شركة سامبا كابيتال المالية-مدير اكتتاب أرامكو- المعلنة اليوم الخميس، فإن القيمة الإجمالية لاكتتاب شريحة المؤسسات بلغت 58.39 مليار ريال، بعدد أسهم 1.82 مليار سهم، من إجمالي 2 مليار سهم، بنسبة تغطية تبلغ 91 بالمائة.

وبالنسبة الأفراد، فقد بلغت عدد الأسهم المكتتب فيها 456.076 مليون سهم، بنسبة تغطية 45.6 بالمائة، من إجمالي مليار سهم، بحسب حسابات "مباشر".

وأوضحت شركة سامبا كابيتال مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية عن نتائج أول 5 أيام لطرح عملاق النفط السعودي.

وقالت سامبا كابيتال في بيان صادر، أن القيمة الإجمالية لـ5 أيام الأولى من اكتتاب أرامكو السعودية بلغت 72.99 مليار ريال.

وذكرت نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، رانيا نشار، إلى أن اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة، تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية.

وتوقعت نشار، تزايد الإقبال خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب.

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