رئيس وزراء السودان يوجه بضبط وتقنين عمليات التعدين

مباشر: وجه رئيس الوزراء السوداني بضرورة ضبط وتقنين عمليات التعدين في بلاده، وذلك عبر مقترحات عملية تسهم في الارتقاء بهذا القطاع وتحقيق التنمية في مناطق التعدين.

وأكد عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتماما متعاظما لجهة مساهمته في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن ولاية البحر الأحمر تعد ولاية استراتيجية، لما تمتلكه من ميزات وموارد طبيعية، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

ونوه الوكالة، إلى أن حمدوك دعا اليوم، خلال اجتماعه مع قيادات الإدارة الأهلية في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، الشركات العاملة في مجال التعدين، إلى ضرورة القيام بمسئولياتها المجتمعية تجاه تنمية المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات الضرورية لها.

وقال حمدوك، إن أكبر التحديات التي ظل يواجها السودان، هي إيقاف الحرب اللعينة، لافتا إلى أن رؤية الحكومة للسلام هى رؤية شاملة لن يتم فيها إقصاء أحد.

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