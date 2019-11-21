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محدث.. النفط يرتفع لأعلى مستوى في شهرين بمكاسب 3%

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محدث.. النفط يرتفع لأعلى مستوى في شهرين بمكاسب 3% محدث.. النفط يرتفع لأعلى مستوى في شهرين بمكاسب 3%

مباشر: ارتفعت  النفط بنحو 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى في شهرين مع آمال تمديد اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج وترقب التطورات التجارية.

وكشف تقرير صحفي أن منظمة أوبك وحلفاءها من المحتمل أن يوافقوا على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى منتصف العام المقبل.

كما تلقى الخام الدعم جراء بعض الإشارات على استمرار المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة حيث أكدت الصين أن التكهنات السلبية بشأن المفاوضات مع واشنطن غير دقيقة.

كما أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين دعت الجانب الأمريكي لاستكمال المحادثات التجارية في بكين.

وتأثر الذهب الأسود سلباً في وقت سابق من التعاملات من احتمالية تأجيل توقيع الصفقة التجارية الأمر الذي من شأنه أن يُلقي بظلاله على الطلب العالمي على الخام على خلفية مزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد حذر من اعتزامه زيادة التعريفات على منتجات الصين ما لم يتم توقيع الصفقة التجارية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 2.8 بالمائة مسجلاً 58.58 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً من 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن كان متراجعاً عند 56.60 دولار خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 2.5 بالمائة إلى 64 دولاراً للبرميل بعد أن سجل مستوى 61.92 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

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