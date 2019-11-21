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أجواء ما قبل مباراة المصري وبيراميدز
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السبت 21 ديسمبر 2019 06:47 مساءً
شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف
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السبت 21 ديسمبر 2019 06:34 مساءً
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت
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السبت 21 ديسمبر 2019 06:31 مساءً
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين
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السبت 21 ديسمبر 2019 06:11 مساءً
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش
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السبت 21 ديسمبر 2019 06:11 مساءً
أكلة بيتى : سمك دينيس بالخضروات _ كفتة سمك
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السبت 21 ديسمبر 2019 05:58 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن
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السبت 21 ديسمبر 2019 05:55 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المسلم هو الذي يؤثر في الظرف المحيط ولا يتأثر
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السبت 21 ديسمبر 2019 05:55 مساءً
لقاء مع لاعبي الجونة عقب مباراتهم مع طلائع الجيش
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السبت 21 ديسمبر 2019 05:53 مساءً
السفيرة عزيزة- لغتنا الجميلة.. مبادرة لتوعية الطلبة والحفاظ على هوية اللغة العربية
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السبت 21 ديسمبر 2019 05:37 مساءً
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بعد شرعنة #ترامب لمستوطنات #إسرائيل: كيف تتوقعون الرد العربي؟ نقطة حوار
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 21 نوفمبر 2019 10:07 مساءً
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بديع النصاري
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