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سامبا: ثلث شريحة المؤسسات المكتتبة في أرامكو "مدراء أصول"

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سامبا: ثلث شريحة المؤسسات المكتتبة في أرامكو "مدراء أصول" سامبا: ثلث شريحة المؤسسات المكتتبة في أرامكو "مدراء أصول"

الرياض - مباشر: كشفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية- مدير اكتتاب شركة أرامكو - عن تشكيل شريحة المؤسسات المكتتبة في طرح عملاق النفط السعودي.

وقالت رانيا نشار، إن ثلث شريحة المؤسسات المكتتبة في طرح أرامكو من مدراء الأصول، مضيفة أن ثلث أخر من الشركات الحكومية، وفقاً لمقابلة مع "قناة العربية" السعودية.

وأفادت نشار، أن نسبة الاكتتاب للفرد الواحد بلغت أكثر من 4 أضعاف القيمة التي تم الاكتتاب فيها في أقرب طرح لأرامكو السعودية.

وقالت سامبا كابيتال في بيان صادر، اليوم، أن القيمة الإجمالية لـ5 أيام الأولى من اكتتاب أرامكو السعودية بلغت 72.99 مليار ريال.

ونوهت سامبا كابيتال، إلى أن القيمة الإجمالية لاكتتاب شريحة المؤسسات بلغت 58.39 مليار ريال، بعدد أسهم 1.82 مليار سهم.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الـ5 أيام الأولى من الطرح 1.82 مليون مكتتب، بعدد أسهم 456.076 مليون سهم، بقيمة إجمالية 14.59 مليار ريال.

ونوهت نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، رانيا نشار، إلى أن اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة، تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية.

وتوقعت نشار، تزايد الإقبال خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب.

بدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5 بالمائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، يوم الأحد الماضي، بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً.

وأعلنت شركة "أرامكو" في وقت سابق عن طرح 1.5 بالمائة من أسهمها، ما يعادل 3 مليارات سهم؛ وهو ما يعني أن قيمة الطرح العام الأولي قد يصل إلى نحو 96 مليار ريال، ما يعادل نحو 25.6 مليار دولار، وهو ما قد يجعله الأكبر بالعالم.

                                                                                  

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