أخبار عاجلة

أجواء ما قبل مباراة المصري وبيراميدز -
شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
أكلة بيتى : سمك دينيس بالخضروات _ كفتة سمك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المسلم هو الذي يؤثر في الظرف المحيط ولا يتأثر -
لقاء مع لاعبي الجونة عقب مباراتهم مع طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة- لغتنا الجميلة.. مبادرة لتوعية الطلبة والحفاظ على هوية اللغة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

انخفاض تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع تراجع عوائد السندات

Google+ Print
انخفاض تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع تراجع عوائد السندات انخفاض تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع تراجع عوائد السندات

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً تراجع إلى مستوى 3.66 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم، مقارنة مع 3.75 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وبلغ متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً مستوى 3.15 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 3.20 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وتتبع معدلات الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات والذي تراجع في الأسبوع الجاري مع عدم اليقين التجاري.

وقال سام خاطر كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك": "يواصل سوق الإسكان اكتساب زخم بشكل مطرد مع ارتفاع الطلب وزيادة البناء بسبب سوق العمل القوي، ومعنويات السوق المرتفعة وانخفاض معدلات الرهن العقاري".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة