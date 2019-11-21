انخفاض تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع تراجع عوائد السندات

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً تراجع إلى مستوى 3.66 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم، مقارنة مع 3.75 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وبلغ متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً مستوى 3.15 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 3.20 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وتتبع معدلات الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات والذي تراجع في الأسبوع الجاري مع عدم اليقين التجاري.

وقال سام خاطر كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك": "يواصل سوق الإسكان اكتساب زخم بشكل مطرد مع ارتفاع الطلب وزيادة البناء بسبب سوق العمل القوي، ومعنويات السوق المرتفعة وانخفاض معدلات الرهن العقاري".