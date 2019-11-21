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محدث.. الذهب يفقد 10 دولارات ليسجل أدنى تسوية بأسبوع

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محدث.. الذهب يفقد 10 دولارات ليسجل أدنى تسوية بأسبوع محدث.. الذهب يفقد 10 دولارات ليسجل أدنى تسوية بأسبوع

مباشر: عمقت  الذهب خسائرها لأكثر من 10 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى في أسبوع مع إشارات على استمرار المحادثات التجارية وبعد بيانات اقتصادية.

وكشف تقرير صحفي اليوم أن الصين دعت الممثل التجاري الأمريكي ووزير الخزانة إلى زيادة بكين من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن بكين وواشنطن على تواصل وثيق مشيراُ إلى أن التكهنات بشأن المحادثات التجارية غير دقيقة.

وكان  تقرير إعلامي ذكر أمس، أنه من المرجح إرجاء مسألة إتمام الصفقة التجارية الجزئية إلى العام المقبل، وهو الأمر الذي قد يؤدي لتصعيد التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع، في حين استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية عند أعلى مستوى في 5 أشهر.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 10.60 دولار ليهبط إلى مستوى 1463.60 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ جلسة 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة أو 7.11 دولار مسجلاً 1464.50 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقايل ست عملات رئيسية أخرى هامشياً بنحو 0.06 بالمائة عند 97.990.

مباشر (اقتصاد)

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