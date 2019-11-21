سامبا كابيتال تعلن نتائج أول 5 أيام لطرح أرامكو السعودية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة سامبا كابيتال مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية عن نتائج أول 5 أيام لطرح عملاق النفط السعودي.

وقالت سامبا كابيتال في بيان صادر، اليوم الخميس، أن القيمة الإجمالية لـ5 أيام الأولى من اكتتاب أرامكو السعودية بلغت 72.99 مليار ريال.

ونوهت سامبا كابيتال، إلى أن القيمة الإجمالية لاكتتاب شريحة المؤسسات بلغت 58.39 مليار ريال، بعدد أسهم 1.82 مليار سهم.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الـ5 أيام الأولى من الطرح 1.82 مليون مكتتب، بعدد أسهم 456.076 مليون سهم، بقيمة إجمالية 14.59 مليار ريال.

ونوهت نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، رانيا نشار، إلى أن اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة، تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية.

وتابعت نشار، أنها تتوقع تزايد الإقبال خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب.

بدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5 بالمائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، يوم الأحد الماضي، بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً.

وأعلنت شركة "أرامكو" في وقت سابق عن طرح 1.5 بالمائة من أسهمها، ما يعادل 3 مليارات سهم؛ وهو ما يعني أن قيمة الطرح العام الأولي قد يصل إلى نحو 96 مليار ريال، ما يعادل نحو 25.6 مليار دولار، وهو ما قد يجعله الأكبر بالعالم.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن النطاق السعري للاكتتاب بالطرح العام الأولي للشركة، والذي يتراوح ين 30 ريالاً و32 ريالاً.

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