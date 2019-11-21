أخبار عاجلة

شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
أكلة بيتى : سمك دينيس بالخضروات _ كفتة سمك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المسلم هو الذي يؤثر في الظرف المحيط ولا يتأثر -
لقاء مع لاعبي الجونة عقب مباراتهم مع طلائع الجيش -
بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -
وبكرة أحلى| الحلقة الكاملة 21-12-2019 مع لمياء فهمي عبد الحميد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

لبنان.. مطالبات بالتعجيل بالاستشارات النيابية لتشكيل حكومة تكنوقراط

Google+ Print
لبنان.. مطالبات بالتعجيل بالاستشارات النيابية لتشكيل حكومة تكنوقراط لبنان.. مطالبات بالتعجيل بالاستشارات النيابية لتشكيل حكومة تكنوقراط

جي بي سي نيوز :- تصاعدت دعوات سياسيين لبنانيين بضرورة التعجيل بالاستشارات النيابية تمهيدا لتشكيل حكومة تكنوقراط باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة الراهنة.

ويشهدُ لبنان تحرّكات شعبيّة مُتصاعدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تُطالبُ برحيل النخبة السياسيّة الحاكمة وتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبيّة، لاسيّما بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في حزب القوات اللّبنانيّة، شارل جبّور، إنّ الأمر الوحيد المطروح في اللّحظة الحاليّة هو "التعجيل في الاستشارات النيابيّة الملزمة من أجل تكليف رئيس للحكومة المرتقبة".

وشدد جبور، في حديثه للأناضول، على ضرورة التعجيل بالتشكيل وصولًا إلى حكومة اختصاصيين مستقلّين ترضي الشارع المُنتفض والثائر.

وأشار أن الأولويّة هي تشكيل لأنّ لبنان منكوب اقتصاديًّا وماليًّا ولا حاجة لإثبات هذا الكلام، في ظلّ إغلاق المصارف لمدّة شهر، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتسببت الأزمة الداخليّة في إبقاء المصارف مغلقة معظم أيّام الشهر الماضي، وفرضت المصارف شروطًا على التحويلات ممّا أدّى إلى تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء أمام الدولار.

وحول موقف القوات اللّبنانيّة من الانتخابات النيابيّة المبكرة، أجاب جبور: "بعد تشكيل الحكومة لا نخشى من أيّ انتخابات".

من جهته، شدد نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية، سليم الصايغ، على حرص الحزب على تأليف حكومة تكنوقراط تنال ثقة جميع اللبنانيين.

وأوضح أنه على الحكومة المقبلة المثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة، والمجلس يجب أن يقوم بدوره الكامل في هذا المعنى حتى يُراقب عمل الحكومة.

ونجح المحتجّون في لبنان، بعد 11 يومًا من التظاهرات في دفع رئيس الوزراء سعد الحريري، إلى تقديم استقالته.

وانتكست جهود تشكيل حكومة جديدة مطلع الأسبوع عندما سحب وزير المالية السابق، محمد الصفدي، ترشيح اسمه لرئاسة الحكومة، ممّا أثار اتهامات متبادلة,وفق الاناضول .

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن مختلف المكوّنات السياسيّة بالبلاد، ووزراء تكنوقراط إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

مساء dmc - البرلمان البريطاني يوافق على خطة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي

مساء dmc - البرلمان البريطاني يوافق على خطة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي

الحكومة اللبنانية.. الجهود والوساطات

الحكومة اللبنانية.. الجهود والوساطات