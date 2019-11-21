سامسونج تعمل على هاتف من سلسلة Galaxy A مع قلم إلكتروني

أفاد تقرير جديد بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق النسخة المخففة من هواتفها الذكية الرائدة لعام 2019 خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، كما كشف تقرير آخر عن فئة جديدة من الهواتف الذكية تعمل عليها الشركة.

وقال موقع 91Mobiles: إنه علم من مصدر مطلع بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite، و(جالاكسي نوت 10 لايت) Galaxy Note 10 Lite، و(جالاكسي أي51) Galaxy A51 خلال الشهر المقبل في الهند.

ويُعتقد أن سامسونج تسعى إلى إطلاق النسخة المخففة من (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي نوت 10) قبل بداية العام المقبل، إذ سيكون الانتظار لإطلاق هاتفها الرائد (جالاكسي إس11) Galaxy S11، الذي يُتوقع إطلاقه أواخر شهر شباط/فبراير 2020.

وفي تقرير منفصل، ذكر موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار شركة سامسونج – أنه اكتشف هاتفًا جديدًا يحمل رقم الطراز (إس إم – أي إن 815 إف) SM-AN815F، وهو يختلف عن الهواتف الأخرى التي تعمل عليها، بما في ذلك: (جالاكسي إس10 لايت)، و(جالاكسي نوت 10 لايت)، و(جالاكسي أي51)، و(جالاكسي أي91)، و(جالاكسي إس11)، و(جالاكسي فولد 2).

ووفقًا للموقع، فإن اسم الطراز هذا يختلف عما هو معروف في أجهزة الشركة الأخرى، أي أنه قد يكون اسمًا لفئة جديدة من الهواتف، خاصةً أن سلسلة (جالاكسي إس) تحمل اسم الطراز SM-Gxxxx، والاسم SM-Nxxxx لسلسلة (جالاكسي نوت)، والاسم SM-Axxxx لسلسلة (جالاكسي أي)، ولكن لا توجد سلسلة تحمل الاسم SM-ANxxxx.

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وأشار (سام موبايل) إلى أن هذا الاسم الرمزي قد يكون خاصًا بهاتف (جالاكسي أي81) Galaxy A81 الذي يأتي مع قلم إلكتروني، وذلك بالنظر إلى الحرف N في الاسم، وهو خاص بسلسلة (جالاكسي نوت).