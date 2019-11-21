تقرير:كبير المفاوضين الصينين يعرب عن تفاؤله الحذر بشأن الصفقة التجارية

مباشر: كشف تقرير صحفي أن كبير المفاوضين التجاريين في الصين أشار إلى أنه "متفائل بحذر" بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التعليقات من نائب رئيس مجلس الدولة "ليو خه" على هامش حضوره منتدى اقتصادي يوم الأربعاء، وفقاً لوكالة "بلومبرج" نقلاً عن مصادر لم تسمها.

كما دعا "ليو خه" الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر للسفر إلى الصين لإجراء محادثات هذا الشهر، لكن الدعوة لم تقبل حتى الآن، وفقاً للوكالة.

ومنذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قبل شهر، تلقت الأسواق تعليقات متضاربة بشأنها.

وذكر التقرير أن كبير المفاوضيين الصيني أوضح في تعليقاته خطط الصين لإصلاح المؤسسات الحكومية وانفتاح القطاع المالي، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية - وهي قضايا جوهرية وتشكل مطالب الولايات المتحدة لتغيير النظام الاقتصادي الصيني.

ووفقاً لأحد المصادر، فإن "ليو خه" كان "متردد" بشأن مطالب الولايات المتحدة، لكنه واثق من أن المرحلة الأولى من الاتفاق يمكن أن تكتمل رغم ذلك.