مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومة الولايات المتحدة لمدة شهر.

وصوت مجلس الشيوخ اليوم الخميس، بأغلبية 74 صوتًا مقابل 20 صوتاً على تشريع للحفاظ على تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق بالفعل على هذا التشريع يوم الثلاثاء الماضي، وأحاله لمجلس الشيوخ.

وبعد موافقة مجلس الشيوخ أصبح من المرجح أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع عليه في وقت لاحق من اليوم حيث تنتهي صلاحية التمويل الحكومي الحالي منتصف الليلة.

ويستمر طلب الرئيس الأمريكي بتمويل جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عرقلة تمرير اتفاقية طويلة الآجل للتمويل الحكومي.

