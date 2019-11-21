أخبار عاجلة

شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
أكلة بيتى : سمك دينيس بالخضروات _ كفتة سمك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المسلم هو الذي يؤثر في الظرف المحيط ولا يتأثر -
لقاء مع لاعبي الجونة عقب مباراتهم مع طلائع الجيش -
بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -
وبكرة أحلى| الحلقة الكاملة 21-12-2019 مع لمياء فهمي عبد الحميد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

Google+ Print
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومة الولايات المتحدة لمدة شهر.

وصوت مجلس الشيوخ اليوم الخميس، بأغلبية 74 صوتًا مقابل 20 صوتاً على تشريع للحفاظ على تمويل حتى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق بالفعل على هذا التشريع يوم الثلاثاء الماضي، وأحاله لمجلس الشيوخ.

وبعد موافقة مجلس الشيوخ أصبح من المرجح أن يقوم الرئيس دونالد بالتوقيع عليه في وقت لاحق من اليوم حيث تنتهي صلاحية التمويل الحكومي الحالي منتصف الليلة.

ويستمر طلب الرئيس الأمريكي بتمويل جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عرقلة تمرير اتفاقية طويلة الآجل للتمويل الحكومي.
 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

مساء dmc - البرلمان البريطاني يوافق على خطة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي

مساء dmc - البرلمان البريطاني يوافق على خطة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي