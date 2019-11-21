جوجل ستدفع لك مليون دولار إن تمكنت من اختراق Titan M

وسعت شركة جوجل برنامج مكافآت أمان أندرويد، ورفعت الحد الأقصى للجائزة إلى مليون دولار لأي شخص يمكنه اختراق رقاقة الأمان Titan M الموجودة في هواتف بيكسل Pixel.

وعندما قدمت جوجل برنامج مكافآت أمان أندرويد لأول مرة، كانت المكافأة الأكبر التي يمكنك الحصول عليها للعثور على استغلال محتمل والإبلاغ عنه تبلغ 38 ألف دولار.

وزاد الحد الأقصى بمرور الوقت، حيث ازدادت شعبية أندرويد، وازداد عدد الباحثين في مجال الأمن، وتم اكتشاف المزيد من نقاط الضعف.

ودفعت الشركة للباحثين في مجال الأمن أكثر من 15 مليون دولار منذ إطلاق برنامج مكافآت الأخطاء في عام 2010،

والجدير بالذكر أن الشركة تقدم جائزة أولى بقيمة مليون دولار، وذلك بعد أن كانت الجائزة الأولى سابقًا 200 ألف دولار، ويعني هذا من الناحية الفنية أن جوجل رفعت قيمة الجائزة خمسة أضعاف.

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وقد يكون الحد الأقصى للمكافأة أعلى من ذلك، إذ هناك مكافأة إضافية بنسبة 50 في المئة إذا كان باحث الأمن قادرًا على العثور على استغلال في إصدارات محددة من نسخ معاينة المطور لنظام أندرويد، ما يعني أن المكافأة العليا يمكن أن تصل إلى 1.5 مليون دولار.

وتعد برامج المكافأت مكملة لبرامج الأمن الداخلي الحالية، فهي تساعد في تحفيز الأفراد ومجموعات الهاكرز على العثور على العيوب والكشف عنها بشكل صحيح، بدلاً من استخدامها بشكل ضار أو بيعها لأطراف أخرى.

وكانت عملاقة البحث قد ضاعفت قيمة الجائرة أربعة أضعاف في شهر يونيو 2017، حيث رفعتها من 50 ألف دولار إلى 200 ألف دولار، وفعلت الشركة ذلك لأنه لم يحصل أي باحث على الجائزة الكبرى.

وتقدم جوجل الآن قيمة الجائرة الأولى التي تبلغ مليون دولار لأي شخص قادر بشكل مستمر على تنفيذ سلسلة كاملة من التعليمات البرمجية عن بُعد تعرض رقاقة الأمان Titan M الموجودة ضمن أجهزة بيكسل Pixel للخطر.

ويعني ذلك أن جوجل تبحث عن شخص يمكنه تنفيذ التعليمات البرمجية حتى بعد إعادة ضبط الجهاز واقتحام شريحة الأمان المخصصة دون أن يتمكن المهاجم من الوصول الفعلي إلى الجهاز.

هذا وتعتبر رقاقة الأمان Titan M المدمجة في أجهزة بيكسل Pixel بمثابة المكان الآمن الذي تخزن فيه جوجل جميع البيانات الخاصة بك.

ودفعت جوجل في عام 2019 أكثر من 1.5 مليون دولار حتى الآن ضمن برنامج مكافآت أمان أندرويد، وحصل أكثر من 100 باحث على متوسط مبلغ مكافأة يزيد عن 3800 دولار لكل اكتشاف (زيادة بنسبة 46 في المئة عن العام الماضي).