ترامب يطلب من آبل المساعدة في إنشاء شبكة 5G

من: أحمد شوقي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طالب "تيم كوك" الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" بالنظر في المساعدة لتطوير البنية التحتية لشبكات "5G" في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "أثناء زيارتي بالأمس إلى أوستين في ولاية تكساس من أجل حدث إطلاق جهاز ماك برو الجديد ومناقشة إنشاء فرع جديد بقيمة مليار دولار، طلبت من تيم كوك معرفة ما إذا كان بإمكانه مشاركة آبل في بناء 5G في الولايات المتحدة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "آبل لديها كل شيء، المال والتكنولوجيا والرؤية وتيم كوك".

ومن المتوقع أن تصدر الشركة الأمريكية أول هواتفها المدعومة بشبكة" 5G " في عام 2020.

وتأتي هذه التعليقات مع ضغط الولايات المتحدة على الدول حتى تمنع هواوي من تقديم خدمات 5G في المستقبل، مع مخاوف أن تستخدم بكين أجهزة هواوي المزعومة للتجسس، وهو ما نفته الشركة الصينية.

