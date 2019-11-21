أخبار عاجلة

شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
أكلة بيتى : سمك دينيس بالخضروات _ كفتة سمك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المسلم هو الذي يؤثر في الظرف المحيط ولا يتأثر -
لقاء مع لاعبي الجونة عقب مباراتهم مع طلائع الجيش -
بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -
وبكرة أحلى| الحلقة الكاملة 21-12-2019 مع لمياء فهمي عبد الحميد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ترامب يطلب من آبل المساعدة في إنشاء شبكة 5G

Google+ Print

من: أحمد شوقي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه طالب "تيم كوك" الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" بالنظر في المساعدة لتطوير البنية التحتية لشبكات "5G" في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "أثناء زيارتي بالأمس إلى أوستين في ولاية تكساس من أجل حدث إطلاق جهاز ماك برو الجديد ومناقشة إنشاء فرع جديد بقيمة مليار دولار، طلبت من تيم كوك معرفة ما إذا كان بإمكانه مشاركة آبل في بناء 5G في الولايات المتحدة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "آبل لديها كل شيء، المال والتكنولوجيا والرؤية وتيم كوك".

ومن المتوقع أن تصدر الشركة الأمريكية أول هواتفها المدعومة بشبكة" 5G " في عام 2020.

وتأتي هذه التعليقات مع ضغط الولايات المتحدة على الدول حتى تمنع هواوي من تقديم خدمات 5G في المستقبل، مع مخاوف أن تستخدم بكين أجهزة هواوي المزعومة للتجسس، وهو ما نفته الشركة الصينية.
 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري