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دول الخليج تبحث أبعاد توقف الربط الإلكتروني لفحص العمالة الفلبينية

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دول الخليج تبحث أبعاد توقف الربط الإلكتروني لفحص العمالة الفلبينية دول الخليج تبحث أبعاد توقف الربط الإلكتروني لفحص العمالة الفلبينية

مباشر: عقد سفراء دول المجلس في جمهورية الفلبين، اجتماعاً اليوم الخميس، بمشاركة أعضاء اللجنة الخليجية المركزية لفحص الوافدين والأمانة العامة ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم، أن الاجتماع ناقش أبعاد توقف الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين من العمل في الفلبين، والتأكيد على أهمية دور سفارات دول المجلس في تفعيل البرنامج.

كما تناول الاجتماع، شرح الإجراءات المستخدمة بشأن التحديثات التي صاحبت تطبيق البرنامج، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين سفارات دول المجلس ومجلس الصحة في هذا الشأن.

وأكد البيان، أن الاجتماع تناول ضرورة توحيد مواقف ورؤى دول المجلس بشأن التباحث مع الجانب الفلبيني والمقرر عقده في 22 نوفمبر 2019، والذي يهدف إلى إطلاع الجانب الفلبيني على الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الصحة بشأن الطلبات التي سبق أن وردت من الجانب الفلبيني.

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