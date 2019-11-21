تقرير: أوبك قد تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط لمنتصف 2020

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن أوبك وحلفاءها من المحتمل أن يتفقون على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالية حتى منتصف العام المقبل.

ومن المقرر أن تلتقي أوبك وحلفاؤها في فيينا يوم 5 ديسمبر/كانون الأول لمناقشة مصير اتفاقية كبح الإمدادات بعد أن اتفقوا على استمرار خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس/أذار المقبل.

وأضافت مصادر لوكالة "رويترز" لم تفصح عن اسمها، اليوم الخميس، أن هناك سيناريوهين خلال الاجتماع المقبل، فإما أن يوافق أعضاء أوبك وحلفائها من الخارج على رأسهم روسيا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى يونيو/حزيران المقبل، أو تأجيل القرار حتى أوائل العام المقبل".

وتابع التقرير: "من المرجح أن نمد الاتفاق في ديسمبر لإرسال رسالة إيجابية إلى السوق، السعودية لا تريد انخفاض أسعار النفط، بل وضع حد أدنى للأسعار بسبب الاكتتاب العام لأرامكو".

وأوضحت المصادر أن ظروف السوق في الربع الأول من عام 2020 لا تزال غير واضحة وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الخام وضعف الامتثال لخفض الإنتاج من قبل بعض المنتجين مثل العراق ونيجيريا، مما يعقد التوقعات.

في حين ذكر مصدران أن الإعلان عن تخفيضات أعمق بشكل رسمي أمر غير مرجح في الوقت الحالي على الرغم من أنه يمكن إرسال رسالة حول الامتثال الأفضل للتخفيضات الحالية إلى السوق.

وكان تقرير صحفي ذكر أن روسيا من غير المحتمل أن توافق على تمديد خفض الإنتاج خلال فصل الشتاء.