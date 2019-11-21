أخبار عاجلة

شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
أكلة بيتى : سمك دينيس بالخضروات _ كفتة سمك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المسلم هو الذي يؤثر في الظرف المحيط ولا يتأثر -
لقاء مع لاعبي الجونة عقب مباراتهم مع طلائع الجيش -
بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -
وبكرة أحلى| الحلقة الكاملة 21-12-2019 مع لمياء فهمي عبد الحميد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"وي ورك" تعتزم تسريح أكثر من 2000 موظف

Google+ Print
"وي ورك" تعتزم تسريح أكثر من 2000 موظف "وي ورك" تعتزم تسريح أكثر من 2000 موظف

مباشر: أعلنت شركة "وي ورك" خططها لخفض 2400 وظيفة على مستوى العالم؛ في ظل سعيها لتقليل التكاليف.

وأضافت الشركة الأمريكية في بيان نقلته "سي.إن.بي.سي" اليوم الخميس، أن التخفيضات تمثل 19 بالمائة من القوى العالمى في "وي ورك" ويتم إجراؤها كجزء من جهود الشركة لإنشاء مؤسسة أكثر كفاءة.

ووفقًا لبيانات الشركة تبلغ القوى العاملة بها 12.500 ألف موظف اعتباراً من 30 يونيو/حزيران المنصرم.

وقال المتحدث باسم الشركة:" لقد بدأت عملية خفض الوظائف منذ أسابيع في مناطق حول العالم واستمرت هذا الأسبوع في الولايات المتحدة". 

ويأتي تسريح العمال بعد عدة أشهر مضطربة للشركة الأمريكية حيث تراجعت عن الاكتتاب العام في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب المخاوف من الخسائر المتزايدة، ما دفع "سوفت بنك" للتقدم بخطة لإنقاذها من الأزمة المالية.

مباشر (اقتصاد)

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير