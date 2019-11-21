"وي ورك" تعتزم تسريح أكثر من 2000 موظف

مباشر: أعلنت شركة "وي ورك" خططها لخفض 2400 وظيفة على مستوى العالم؛ في ظل سعيها لتقليل التكاليف.

وأضافت الشركة الأمريكية في بيان نقلته شبكة "سي.إن.بي.سي" اليوم الخميس، أن التخفيضات تمثل 19 بالمائة من القوى العالمى في "وي ورك" ويتم إجراؤها كجزء من جهود الشركة لإنشاء مؤسسة أكثر كفاءة.

ووفقًا لبيانات الشركة تبلغ القوى العاملة بها 12.500 ألف موظف اعتباراً من 30 يونيو/حزيران المنصرم.

وقال المتحدث باسم الشركة:" لقد بدأت عملية خفض الوظائف منذ أسابيع في مناطق حول العالم واستمرت هذا الأسبوع في الولايات المتحدة".

ويأتي تسريح العمال بعد عدة أشهر مضطربة للشركة الأمريكية حيث تراجعت عن الاكتتاب العام في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب المخاوف من الخسائر المتزايدة، ما دفع "سوفت بنك" للتقدم بخطة لإنقاذها من الأزمة المالية.