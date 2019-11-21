محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع إشارت مختلطة بشأن التجارة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع إشارات متضاربة بشأن التجارة.

وتراجعت أسهم الموارد الأساسية بنحو 1.5 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية.

وتأتي الخسائر في البورصات الأوروبية وسط مخاوف بشأن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أفاد تقرير بالأمس بأن هذه الخطوة قد يتم تأجليها لما بعد 2019.

في حين أكدت الصين اليوم أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة مستمرة وسط تقارير بأنها دعت المفاوضين الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات في بكين.

وفي آخر محضر لاجتماع السياسة النقدية تحت قيادة ماريو دراجي، ذكر أنه لابد من توحيد صفوف أعضاء المركزي الأوروبي حول هدف التضخم.

وفي سياق الأوضاع السياسية، فإن تمرير مشروع قانون أمريكي يؤيد حقوق الانسان في هونج كونج يثير الكثير من اللغط بشأنه وسط غضب صيني على اعتبار أن تلك المسألة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تحسن ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، فيما ارتفع اقتراض القطاع العام في بريطانيا لأعلى مستوى في 5 سنوات.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.4 بالمائة إلى 402.2 نقطة كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة مسجلاً 7238.5 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكش" هبوطاً بنحو 0.2 بالمائة إلى 13137.7 نقطة، في حين أن خسائر المؤشر الفرنسي "كاك" بلغت 0.2 بالمائة ليتراجع إلى 5881.2 نقطة.

وبحلول الساعة 5:13 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً مستوى 1.1065 دولار.