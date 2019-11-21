أخبار عاجلة

شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
أكلة بيتى : سمك دينيس بالخضروات _ كفتة سمك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المسلم هو الذي يؤثر في الظرف المحيط ولا يتأثر -
لقاء مع لاعبي الجونة عقب مباراتهم مع طلائع الجيش -
بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -
وبكرة أحلى| الحلقة الكاملة 21-12-2019 مع لمياء فهمي عبد الحميد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

تويتر تعلن رسميًا إتاحة “إخفاء الردود” في جميع أنحاء العالم

Google+ Print
تويتر تعلن رسميًا إتاحة “إخفاء الردود” في جميع أنحاء العالم تويتر تعلن رسميًا إتاحة “إخفاء الردود” في جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة تويتر اليوم الخميس عن إطلاق ميزة (إخفاء الردود) Hide Replies لمستخدميها في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف منحهم مزيدًا من التحكم بالمحادثات التي تجري على الموقع.

وتعد هذه الميزة – التي جرى اختبارها خلال الأشهر الماضي في الولايات المتحدة، وكندا، واليابان – جزءًا من جهود تويتر لإزالة المحتوى المسيء وجعل منصة التواصل الاجتماعي أكثر سهولة في الاستخدام.

تويتر تعلن رسميًا إتاحة “إخفاء الردود” في جميع أنحاء العالم

وقالت (سوزان شيه) – مديرة إدارة المنتجات في تويتر – في منشور على مدونة الشركة اليوم: إن الشركة وجدت خلال الاختبار أن معظم الناس أخفوا الردود التي وجدوا أنها “غير ذات صلة، أو خارجة عن الموضوع، أو مزعجة”.

وأوضحت الشركة أنه سيظل المستخدمون قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة تظهر على التغريدات. وقالت شيه أيضًا: إن بعض الأشخاص لا يريدون إخفاء الردود بسبب الخوف من الانتقام، وأضافت: أن تويتر سيواصل تلقي التعليقات على هذه القضية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويعد إطلاق هذه الميزة من أبرز التغيرات على طرأت على تويتر في تاريخها، إذ إنها تتيح للمستخدمين التحكم بالمحادثات التي تجري، إذ يمكنهم إخفاء الردود التي يعدونها مسيئة، أو لا تُثري النقاش.

ومع أن شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى تسمح للمستخدمين بحذف الردود المسيئة، إلا أن تويتر تعد نفسها منبرًا لحرية التعبير، ولكن الميزة الجديدة تأتي لتصعيب مهمة المستخدمين الذين يتقصدون الإساءة إلى الآخرين. هذا؛ ويُضاف الخيار الجديد إلى الخيارات السابقة التي أتاحتها تويتر حتى الآن، مثل: الكتم، والحظر، والإبلاغ.

وبالإضافة إلى إخفاء الردود، يظهر مع القائمة الخاصة بها خيارات أخرى، تشمل كتم التغريدات من الناشر، وحظره، أو كتم المحادثة، أو الإبلاغ عن التغريدة.

تويتر تعلن رسميًا إتاحة “إخفاء الردود” في جميع أنحاء العالم

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة