تويتر تعلن رسميًا إتاحة “إخفاء الردود” في جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة تويتر اليوم الخميس عن إطلاق ميزة (إخفاء الردود) Hide Replies لمستخدميها في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف منحهم مزيدًا من التحكم بالمحادثات التي تجري على الموقع.

وتعد هذه الميزة – التي جرى اختبارها خلال الأشهر الماضي في الولايات المتحدة، وكندا، واليابان – جزءًا من جهود تويتر لإزالة المحتوى المسيء وجعل منصة التواصل الاجتماعي أكثر سهولة في الاستخدام.

وقالت (سوزان شيه) – مديرة إدارة المنتجات في تويتر – في منشور على مدونة الشركة اليوم: إن الشركة وجدت خلال الاختبار أن معظم الناس أخفوا الردود التي وجدوا أنها “غير ذات صلة، أو خارجة عن الموضوع، أو مزعجة”.

وأوضحت الشركة أنه سيظل المستخدمون قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة تظهر على التغريدات. وقالت شيه أيضًا: إن بعض الأشخاص لا يريدون إخفاء الردود بسبب الخوف من الانتقام، وأضافت: أن تويتر سيواصل تلقي التعليقات على هذه القضية.

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ويعد إطلاق هذه الميزة من أبرز التغيرات على طرأت على تويتر في تاريخها، إذ إنها تتيح للمستخدمين التحكم بالمحادثات التي تجري، إذ يمكنهم إخفاء الردود التي يعدونها مسيئة، أو لا تُثري النقاش.

ومع أن شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى تسمح للمستخدمين بحذف الردود المسيئة، إلا أن تويتر تعد نفسها منبرًا لحرية التعبير، ولكن الميزة الجديدة تأتي لتصعيب مهمة المستخدمين الذين يتقصدون الإساءة إلى الآخرين. هذا؛ ويُضاف الخيار الجديد إلى الخيارات السابقة التي أتاحتها تويتر حتى الآن، مثل: الكتم، والحظر، والإبلاغ.

وبالإضافة إلى إخفاء الردود، يظهر مع القائمة الخاصة بها خيارات أخرى، تشمل كتم التغريدات من الناشر، وحظره، أو كتم المحادثة، أو الإبلاغ عن التغريدة.