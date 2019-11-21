أخبار عاجلة

شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
أكلة بيتى : سمك دينيس بالخضروات _ كفتة سمك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المسلم هو الذي يؤثر في الظرف المحيط ولا يتأثر -
لقاء مع لاعبي الجونة عقب مباراتهم مع طلائع الجيش -
بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -
وبكرة أحلى| الحلقة الكاملة 21-12-2019 مع لمياء فهمي عبد الحميد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

اجتماع خليجي أمريكي لبحث تعزيز التعاون التجاري

Google+ Print
اجتماع خليجي أمريكي لبحث تعزيز التعاون التجاري اجتماع خليجي أمريكي لبحث تعزيز التعاون التجاري

مباشر: عقد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالعزيز حمد العويشق، اجتماع مع وفد من وزارة التجارة بالولايات المتحدة برئاسة جيمس فيلبي.

وبحث الاجتماع والذي عقد، اليوم الخميس، عدد من الفعاليات المزمع عقدها بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وسبل تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين، وفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي تم التوقيع عليها في سبتمبر 2012.

وأكد الأمين العام المساعد، أن تعزيز العلاقات التجارية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية تمثل أحد الركائز المهمة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين التي تم الإعلان عنها في مايو 2015.

ترشيحات

السوق السعودي يرتفع هامشياً بأكبر سيولة في شهرين "تداول": صفقة خاصة على "السعودي الفرنسي" بـ2.17 مليار ريال فعاليات اليوم الأخير من "دبي للطيران" يتصدر نشرة مباشر ... الإمارات.. 7% ارتفاعاً بالقروض المصرفية لغير المقيمين

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة