اجتماع خليجي أمريكي لبحث تعزيز التعاون التجاري

مباشر: عقد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالعزيز حمد العويشق، اجتماع مع وفد من وزارة التجارة بالولايات المتحدة برئاسة جيمس فيلبي.

وبحث الاجتماع والذي عقد، اليوم الخميس، عدد من الفعاليات المزمع عقدها بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وسبل تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين، وفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي تم التوقيع عليها في سبتمبر 2012.

وأكد الأمين العام المساعد، أن تعزيز العلاقات التجارية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية تمثل أحد الركائز المهمة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين التي تم الإعلان عنها في مايو 2015.

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