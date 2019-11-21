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السلطات بلبنان تفرج عن متظاهرين.. والاحتجاجات مستمرة

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السلطات بلبنان تفرج عن متظاهرين.. والاحتجاجات مستمرة السلطات بلبنان تفرج عن متظاهرين.. والاحتجاجات مستمرة

 جي بي سي نيوز :-  أفرجت السلطات اللبنانية، الأربعاء، عن 12 متظاهرا، أوقفوا إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في ساحة "رياض الصلح"، وسط العاصمة بيروت، مساء الثلاثاء.

 

جاء ذلك وفق ما أكدته الوكالة الوطنيّة للإعلام.

 

وكانت ساحة "رياض الصلح" شهدت قمع الأمن للمتظاهرين مساء الثلاثاء، بعد محاولتهم اجتياز الأسلاك الشائكة والدخول إلى ساحة مجلس النواب.

 

الاحتجاجات مستمرة

 

وجابت مسيرة طلابية شوارع مدينة طرابلس، تأييدا لمطالب الحراك الشعبي المُنتفض منذ 35 يوما.

 

وباشر المتظاهرون في محافظة عكّار (شمالا) جولتهم الصباحيّة على الدوائر والمؤسّسات الحكوميّة، بهدف إغلاقها، للضغط على الطبقة السياسيّة الحاكمة حتى تحقيق مطالب المحتجين.

 

وفي هذا السياق، أغلق متظاهرون مداخل مؤسّسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان (مؤسّسات رسميّة) في مدينة صيدا (جنوبا).

 

ودخلت الاحتجاجات الشعبيّة شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسيّة مع تأخر الاستشارات النيابيةّ الملزمة لتسمية رئيس الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

وتصاعدت الأزمة أكثر، الأحد، بعد انسحاب الوزير الأسبق محمد الصفدي، المرشّح لتولي رئاسة الوزراء.

 

وسحب الصفدي، السبت، اسمه كأحد المرشّحين لرئاسة الحكومة اللّبنانيّة، قائلا إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين". 

 

جي بي سي نيوز

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