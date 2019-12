ترامب يطلب مشاركة آبل في بناء شبكات 5G

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، النظر في المساعدة في تطوير البنية التحتية لاتصالات شبكات الجيل الخامس 5G اللاسلكية في الولايات المتحدة.

وقال دونالد ترامب من خلال

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all - Money, Technology, Vision & Cook!l