أخبار عاجلة

شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
السفيرة عزيزة - طريقة عمل كريمة الشيكولاتة في البيت -
عماد متعب: من المهم لنادي الجونة الطموح للمراكز الأعلى بدون الضغط على اللاعبين -
تعليق محمد أبو العلا على أداء الجونة وطلائع الجيش -
أكلة بيتى : سمك دينيس بالخضروات _ كفتة سمك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المرأة يجب أن يتم التعامل معها طبقا للمذكور في القرآن -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: المسلم هو الذي يؤثر في الظرف المحيط ولا يتأثر -
لقاء مع لاعبي الجونة عقب مباراتهم مع طلائع الجيش -
بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -
وبكرة أحلى| الحلقة الكاملة 21-12-2019 مع لمياء فهمي عبد الحميد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

ترامب يطلب مشاركة آبل في بناء شبكات 5G

Google+ Print
ترامب يطلب مشاركة آبل في بناء شبكات 5G ترامب يطلب مشاركة آبل في بناء شبكات 5G

طلب الرئيس الأمريكي دونالد اليوم الخميس من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، النظر في المساعدة في تطوير البنية التحتية لاتصالات شبكات الجيل الخامس 5G اللاسلكية في الولايات المتحدة.

وقال دونالد ترامب من خلال

عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: لدى آبل كل شيء، بما في ذلك المال، والتكنولوجيا، والرؤية،وتيم كوك.

والتقى دونالد ترامب مع تيم كوك خلال زيارته إلى مقر الشركة القادم في تكساس، الأمر الذي يشكل أحدث علامة على وجود علاقة وثيقة بين اثنين من أقوى رجال أمريكا.

وبالرغم من طلب الرئيس الأمريكي، إلا أن شركة آبل ليس لها علاقة تقريبًا بالتطوير الفعلي أو البنية التحتية لشبكات 5G في الولايات المتحدة، وذلك بالنظر إلى حقيقة أنها ليست شركة اتصالات محمولة.

واستبعد تيم كوك في عام 2016 أن تحاول آبل الدخول في مجالات عمل شركات الاتصالات المحمولة، قائلًا: خبرتنا لا تمتد إلى الشبكة، وليس لدينا المهارات المطلوبة لشبكات الاتصالات المحمولة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

هذا ومن المفترض أن توفر شبكات 5G سرعات بيانات أسرع من شبكات 4G الحالية بمقدار 50 أو 100 مرة، وستكون بمثابة بنية تحتية مهمة لمجموعة من الصناعات.

وتستفيد عدد من الشركات الأمريكية من التكنولوجيا الجديدة، إذ تهمين شركة كوالكوم على قطاع الرقاقات التي تساعد الهواتف المحمولة على الاتصال بالشبكات، فيما تصنع شركة سيسكو معدات الشبكات.

ويتعين على مشغلي شبكات الهاتف المحمول ترقية شبكاتهم من خلال معدات 5G المصنعة من شركات مثل هواوي أو ZTE أو إريكسون أو نوكيا.

وقال دونالد ترامب في وقت سابق: إن الولايات المتحدة تنوي نشر خدمات الجيل الخامس بسرعة وتعتزم التعاون مع الدول المتشابهة في التفكير لتعزيز الأمن في شبكات الجيل الخامس 5G.

وتضغط الولايات المتحدة على الدول حتى تمنع وصول هواوي إلى شبكات الجيل الخامس في المستقبل، بحجة أن الصين قد تستخدم معدات هواوي للتجسس، وهو ما نفته الشركة الصينية بشكل متكرر.

ويدرس الكونجرس الأمريكي تشريعات تجيز منح ما يصل إلى مليار دولار لشركات الاتصالات الصغيرة والريفية من أجل استبدال معدات الشبكات من هواوي و ZTE، والتي يقول المشرعون: إنها تشكل خطرًا على الأمن القومي.

وقد أصدر بعض منافسي شركة آبل في سوق الهواتف الذكية، وخاصة شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أجهزة داعمة لشبكات 5G، مما شكل ضغطًا على آبل.

هذا ومن المرجح أن تضع العديد من شركات الاتصالات التي تستثمر بكثافة لبناء شبكات 5G جهودها التسويقية خلف هواتف 5G.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة