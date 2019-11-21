ترامب يطلب مشاركة آبل في بناء شبكات 5G

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، النظر في المساعدة في تطوير البنية التحتية لاتصالات شبكات الجيل الخامس 5G اللاسلكية في الولايات المتحدة.

وقال دونالد ترامب من خلال

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all - Money, Technology, Vision & Cook!l — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019

عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: لدى آبل كل شيء، بما في ذلك المال، والتكنولوجيا، والرؤية،وتيم كوك.

والتقى دونالد ترامب مع تيم كوك خلال زيارته إلى مقر الشركة القادم في تكساس، الأمر الذي يشكل أحدث علامة على وجود علاقة وثيقة بين اثنين من أقوى رجال أمريكا.

وبالرغم من طلب الرئيس الأمريكي، إلا أن شركة آبل ليس لها علاقة تقريبًا بالتطوير الفعلي أو البنية التحتية لشبكات 5G في الولايات المتحدة، وذلك بالنظر إلى حقيقة أنها ليست شركة اتصالات محمولة.

واستبعد تيم كوك في عام 2016 أن تحاول آبل الدخول في مجالات عمل شركات الاتصالات المحمولة، قائلًا: خبرتنا لا تمتد إلى الشبكة، وليس لدينا المهارات المطلوبة لشبكات الاتصالات المحمولة.

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هذا ومن المفترض أن توفر شبكات 5G سرعات بيانات أسرع من شبكات 4G الحالية بمقدار 50 أو 100 مرة، وستكون بمثابة بنية تحتية مهمة لمجموعة من الصناعات.

وتستفيد عدد من الشركات الأمريكية من التكنولوجيا الجديدة، إذ تهمين شركة كوالكوم على قطاع الرقاقات التي تساعد الهواتف المحمولة على الاتصال بالشبكات، فيما تصنع شركة سيسكو معدات الشبكات.

ويتعين على مشغلي شبكات الهاتف المحمول ترقية شبكاتهم من خلال معدات 5G المصنعة من شركات مثل هواوي أو ZTE أو إريكسون أو نوكيا.

وقال دونالد ترامب في وقت سابق: إن الولايات المتحدة تنوي نشر خدمات الجيل الخامس بسرعة وتعتزم التعاون مع الدول المتشابهة في التفكير لتعزيز الأمن في شبكات الجيل الخامس 5G.

وتضغط الولايات المتحدة على الدول حتى تمنع وصول هواوي إلى شبكات الجيل الخامس في المستقبل، بحجة أن الصين قد تستخدم معدات هواوي للتجسس، وهو ما نفته الشركة الصينية بشكل متكرر.

ويدرس الكونجرس الأمريكي تشريعات تجيز منح ما يصل إلى مليار دولار لشركات الاتصالات الصغيرة والريفية من أجل استبدال معدات الشبكات من هواوي و ZTE، والتي يقول المشرعون: إنها تشكل خطرًا على الأمن القومي.

وقد أصدر بعض منافسي شركة آبل في سوق الهواتف الذكية، وخاصة شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أجهزة داعمة لشبكات 5G، مما شكل ضغطًا على آبل.

هذا ومن المرجح أن تضع العديد من شركات الاتصالات التي تستثمر بكثافة لبناء شبكات 5G جهودها التسويقية خلف هواتف 5G.