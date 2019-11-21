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سناب شات تطلق (آلة الزمن) لتغيير العمر

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سناب شات تطلق (آلة الزمن) لتغيير العمر سناب شات تطلق (آلة الزمن) لتغيير العمر

أطلقت خدمة التراسل المصور سناب شات مرشحًا جديدًا يتيح للمستخدمين “السفر بالزمن” من خلال تغيير مظهرهم ورؤية وجوههم وهم أصغر أو أكبر سنًا، وذلك على غرار تطبيق (فيس آب) FaceApp الذي حظي بشعبية كبيرة.

وأطلقت الشركة على المرشح – أو العدسة – الجديدة اسم (آلة الزمن) Time Machine، وهو يتضمن شريط تمرير يمكن للمستخدم سحبه على الشاشة لمراقبة كيف يتغير الشكل حسب العمر. ويمكن استخدام هذه الميزة لرؤية المظهر في سن أصغر.

وسوف تبدأ سناب شات إتاحة المرشح الجديد اعتبارًا من اليوم الخميس، وهي تأتي في مسعى من سناب شات لجذب المزيد من المستخدمين، وذلك بعد الشعبية العارمة التي حظيت بها تطبيقات تغيير العمر، بالإضافة إلى مرشح تغيير الجنس Gender Swap الذي أتاحته سناب شات في السابق، وجذب عددًا من المستخدمين الجديد.

وخلال فصل الصيف، حظي مرشح (الطفل) Baby الذي يسمح للمستخدمين برؤية أشكالهم كما لو أنهم أطفال؛ بشعبية كبيرة. وبحسب الشركة، فإن أكثر من 70% من مستخدميها يقضون بعض الوقت يوميًا في التقليب بين المرشحات.

يُشار إلى أن عام 2019 شهد انتشار التطبيقات، والمزايا التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير أشكالهم، وقد كان تطبيق FaceApp أشهرها، ولكن بعد إثارة المخاوف الأمنية تراجعت شعبيته.

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وحذر خبراء أمنيون من أن (مرشح الشيخوخة) المجاني، الذي ظهر لأول مرة في عام 2017 من قبل المطورين في شركة Wireless Lab الواقع مقرها في سانت بطرسبرغ بروسيا، يثير مخاوف أمنية بشأن إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق سناب شات لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، ولنظام آي أو إس من متجر آب ستور.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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