تويتر تدعم جدولة التغريدات عبر نسخة الويب

Tweet scheduling on https://t.co/8FModRv1sl? Yes please! Starting today, we’re experimenting with bringing one of @TweetDeck’s handiest time-saving features into Twitter. Tell us what you think if you’re part of the experiment. pic.twitter.com/4pI9xrbPEP — TweetDeck (@TweetDeck) November 20, 2019

منصة التدوين المصغرة تويتر عن طرح تجربة لميزة جدولة التغريدات الجديدة التي يمكنك استخدامها مباشرة من تطبيق تويتر على الويب.

هذا وتعتبر هذه الميزة شائعة في الخدمة الخارجية Buffer أو تطبيق المنصة المستقل TweetDeck، المستخدم في الغالب من قبل منشئي المحتوى ومديري وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أن منصة التدوين تتطلع إلى توسيع ميزة الجدولة لتشمل قاعدة مستخدمي تويتر الأوسع.

ويعرض تطبيق TweetDeck التغريدات والوسوم والمواضيع الرائجة وأكثر من ذلك عبر أعمدة مخصصة، ما يسمح للمستخدم برؤية المزيد من التغريدات في وقت واحد، إلى جانب القدرة على ربط حسابات متعددة.

وفي حين أن الشركة تروج لميزة جدولة التغريدات كميزة موفرة للوقت، فإنها تضع مستقبل TweetDeck موضع تساؤل عما إذا كانت هذه هي الطريقة التي تنتهجها الشركة في نقل ميزات TweetDeck إلى تطبيق تويتر الرئيسي قبل الإعلان عن توقفه.

وأوضحت المنصة أنها تجرب حاليًا تقديم الدعم لميزة التغريدات المجدولة على الويب، ويعني هذا أن مجموعة فرعية صغيرة من مستخدميها يمكنهم الآن الوصول إلى الميزة، والتي من المحتمل أن تصل إلى بقية المستخدمين قريبًا.

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وتساعد ميزة التغريدات المجدولة المستخدمين على تجهيز التغريدات لإطلاق منتج بشكل أكثر تنسيقًا أو التغريدات المتعلقة بالإعلانات عن الأخبار.

ويمكن جدولة تغريدة على نسخة الويب من تويتر من خلال النقر فوق النقاط الثلاث في الشريط السفلي لكتابة التغريدة، بحيث يظهر بعد ذلك خيار جدولة التغريدة لتاريخ ووقت محددين، مع التأكد من أنها سترتفع تمامًا عندما تريد ذلك.

ولا يوجد في الوقت الحالي أي معلومات عن موعد وصول التغريدات المجدولة إلى تطبيق المنصة على آيفون أو آيباد أو ماكينتوش.

ويعد وصول الميزة إلى تطبيقات تويتر على آيفون وآيباد مفيدًا بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى تطبيق TweetDeck هي من خلال المتصفح.