محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 2% مع آمال تمديد خفض الإنتاج

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع آمال تمديد اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج وترقب التطورات التجارية.

وكشف تقرير صحفي أن منظمة أوبك وحلفاءها من المحتمل أن يوافقوا على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى منتصف العام المقبل.

كما تلقى الخام الدعم جراء بعض الإشارات على استمرار المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة حيث أكدت الصين أن التكهنات السلبية بشأن المفاوضات مع واشنطن غير دقيقة.

كما أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين دعت الجانب الأمريكي لاستكمال المحادثات التجارية في بكين.

وتأثر الذهب الأسود سلباً في وقت سابق من التعاملات من احتمالية تأجيل توقيع الصفقة التجارية الأمر الذي من شأنه أن يُلقي بظلاله على الطلب العالمي على الخام على خلفية مزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من اعتزامه زيادة التعريفات على منتجات الصين ما لم يتم توقيع الصفقة التجارية.

وحقق الخام مكاسب قوية في جلسة أمس وسط التفاؤل بشأن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط وحجم إنتاج الولايات المتحدة النفطي.

وبحلول الساعة 4:13 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 2 بالمائة إلى 63.68 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 61.92 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وخلال تلك الأثناء، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة تزيد عن 2.1 بالمائة مسجلاً 58.21 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند 56.60 دولار في وقت سابق من التعاملات.