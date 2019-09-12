السعودية للصناعات العسكرية تتفاهم مع QDM لاختبار وتقييم المنتجات الدفاعية

الرياض – مباشر: وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI مذكرة تفاهم مع شركة QDM، المشروع المشترك بين شركة "كينيتيك" QinetiQ ومجموعة دار مصادر السعودية، وذلك للتعاون في تطوير القدرات في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع في المملكة.

وأفادت وكالة انباء السعودية بأن مذكرة التفاهم تنص على توفير خدمات تدريب متكاملة تركز على تطوير المواهب المحلية من خلال خطة تطوير مستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتم توقيع المذكرة في جناح الشركة بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI الذي يقام في مركز "إكسل" بلندن خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة QDM عبدالرحمن البكر، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي لشركة "كينيتيك" ستيف وايدي، والرئيس التنفيذي لشركة QDM صوفي لين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات الثلاث.

وأشارت الوكالة إلى أنه ستتعاون كل من شركة SAMI وشركة QDM بموجب هذه المذكرة على استكشاف احتياجات المشاريع المشتركة والمشاريع المستقلة في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع السعودي، وتسهيل نقل القدرات الفنية إلى المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: "في ظل سعي الشركة المستمر إلى تنمية قطاع دفاعي محلي متطور، وجدنا في QDM شريكاً ذا إمكانيات واعدة تتوافق استراتيجياته مع رؤية المملكة 2030".

وأضاف أندرياس شوير: "ستتعاون SAMI وQDM على تطوير القدرات السعودية في اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع سعياً إلى تحقيق أهداف التوطين لدى الشركة السعودية للصناعات العسكرية".

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة QDM: "ستعمل الشركتين على تطوير الفرص الهندسية المحلية، وإنشاء قدرات وطنية في مجالي الاختبار والتقييم تدعم رؤية المملكة 2030".

وأضافت صوفي لين: "نحن سعداء للانطلاق في هذه الرحلة اليوم مع شريك له مكانته في القطاع، ونتطلع إلى زيادة دعمنا لبرامج الصناعة المحلية".

يُذكر أن شركة QDM هي مشروع مشترك بين شركة "كينيتيك" QinetiQ ومجموعة دار مصادر، وتساعد عملاءها على حماية مصالحهم الحيوية وتطويرها والارتقاء بها من خلال مجموعة من الخدمات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك تأمين القدرات، والبحث والتطوير، وخدمات الاستشارات الفنية.

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