سهم "آبل" يتراجع بالختام من أعلى مستوى في 11 شهراً

مباشر: تحول سهم آبل للهبوط من أعلى مستوى في 11 شهراً عند ختام تعاملات اليوم الخميس، لكن القيمة السوقية للشركة لا تزال أعلى مستوى تريليون دولار التي تجاوزته بالأمس.

وتراجع سهم الشركة الأمريكية للمرة الأولى في 4 جلسات متتالية، حيث جاءت موجة المكاسب في الجلسات الماضية مع إعلان "آبل" إصدارات "آيفون 11" الجديدة.

كما أطلقت الشركة خدمتي بث الفيديو والألعاب مع الإفصاح عن إصدارات جديدة لـ"الآيباد" و"آبل ووتش".

وعند ختام الجلسة، انخفض سهم آبل بنحو 0.2 بالمائة إلى 223.08 دولار بعد أن سجل مستوى 226.42 دولار خلال التعاملات وهو الأعلى منذ المستوى القياسي المسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسجلت القيمة السوقية لآبل مستوى 1.01 تريليون دولار حيث تعتبر ثاني أكبر الشركات الأمريكية بعد مايكروسوفت التي تبلغ قيمته السوقية 1.054 تريليون دولار.

وكانت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" تجاوزت آبل في أبريل/نيسان الماضي.