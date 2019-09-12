روسيا: نريد التواصل مع واشنطن بشأن النفط

مباشر: قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده دائماً منفتحة لإقامة علاقة مع الولايات المتحدة في مجال النفط.

وأضاف "ألكسندر نوفاك" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية في أبو ظبي، اليوم الخميس، "فيما يتعلق بإمكانية تطوير العلاقات مع وزير الطاقة في الولايات المتحدة، فأنا على اتصال به، ونحن دائمًا على استعداد لتطوير حوار حول الطاقة بين الطرفين، لكن الكرة ليست في ملعبنا".

وكافح العديد من منتجي النفط الرئيسيين للحصول على عائدات من النفط لتلبية احتياجاتها، حيث لا تزال الأسعار منخفضة في بيئة تشهد طلب منخفض، ومع الحرب التجارية وزيادة إنتاج النفط الصخري على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تبنتها أوبك وشركاؤها.

وأشار نوفاك إلى أن طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن تنتهي بمجرد الحصول على الموارد التي يسهل الوصول إليها.

وتابع الوزير الروسي: "أود أن أقول إن أي طفرة تنتهي عاجلاً أم آجلاً، وهذه مجرد حقيقة تاريخية، ثم سنرى ما يحدث مع النفط الصخري، من الصعب للغاية استخراجه من الرواسب المعدنية".

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتخطى الولايات المتحدة، السعودية كأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.